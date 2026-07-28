Schellack und Erdöl: Was essen wir bei Obst und Gemüse alles mit?

Warum glänzt Obst und Gemüse im Supermarkt eigentlich immer so perfekt? Was viele für ein Zeichen von Frische halten, ist in Wahrheit eine gesundheitsgefährdende Beschichtung aus Erdöl und giftigen Schellacken.

von Ernst Fleischmann

In den USA sieht man in der Obstabteilung der Supermärkte immer öfter ein Schild mit der Aufschrift »Dieses Obst und Gemüse wurde mit von der FDA (Behörde für Lebens- und Arzneimittel) zugelassenem lebensmitteltauglichem Pflanzen-, Erdöl- oder Bienenwachs oder auf Schellack basierendem Wachs oder Harz überzogen, um die Frische zu erhalten«. Zu den zellophanverpackten »frischen« Früchten, die wie ein neues Surfbrett mit Schellack und Harz überzogen sind, gehören Äpfel, Avocados, Orangen, Pastinaken, Ananas, Kürbis, Tomaten und Rüben.

Es ist arg gruselig, aber wer liest das Schild schon wirklich und hinterfragt seine Bedeutung? Nicht viele. Die Leute sind immun gegen Schilder, vor allem, wenn sie nette Dinge kundtun wie »Frische erhalten« und »von der Behörde zugelassen«. Toll, die FDA billigt also Erdöl- und Schellack-Lebensmittelqualität zu – was kommt als Nächstes? Lebensmitteltaugliches Anthrax oder Lackbenzin für »zusätzliche Frische«? Sogar manche Bio-Läden haben dieses Schild (zum Beispiel Whole Foods). Da sollte man doch mal anfangen, Fragen zu stellen!

Millionen von Menschen »konsumieren« bereits Tag für Tag Erdöl, wenn sie sich oder ihre Babys damit eincremen. Sie müssen wissen, dass Giftstoffe über die Haut problemlos in den Körper gelangen können. Auf Erdöl basierende Kosmetikprodukte sind ein riesiger Markt – für die ahnungslosen Massen, die nicht wissen, dass die Haut ihr größtes Organ ist.

Heute jedoch bekommt der Toxin-Konsum ein neues Gesicht: eines, das Ihren Körper von innen mit Chemikalien auskleidet. Diese Chemikalien »konservieren« Ihre Organe, aber nicht auf die positive Art, sodass sie noch funktionieren könnten.

Zuallererst sollte niemand jemals Schellack oder Erdöl konsumieren, egal was in Laboren alles getan wird, um die Sicherheit für den Verzehr zu »bestätigen«. Die ganze Lebensmittelindustrie ist total übergeschnappt, und die FDA und Monsanto schütten jeden Tag weiteres Öl ins Feuer (das Wortspiel ist beabsichtigt).

Erdöl und Schellack zu essen ist niemals gesund!

Erdöl: Erdöl ist eine flüssige Mixtur aus Kohlenwasserstoffen, die aus Gestein gewonnen und raffiniert wird, um daraus Benzin, Kerosin und Dieselöl zu gewinnen. Verunreinigungen in Erdöl-Gel (Vaseline) stehen als Karzinogene im Verdacht und werden mit Brustkrebs in Zusammenhang gebracht.

Die Umweltschutzorganisation Environmental Working Group (EWG) identifizierte in Kosmetika Unrein