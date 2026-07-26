Nord Stream-Vorwarnung: Kanzleramt ordnet totale Geheimhaltung an

Ein exklusives Dokument aus dem Kanzleramt offenbart, wie systematisch die Aufklärung der Nordstream-Affäre blockiert wird. Was hat die Bundesregierung zu verbergen?

von Florian Warweg

Es ist eine jener Antworten aus dem Berliner Regierungsapparat, die durch das, was sie nicht sagen, mehr verraten als durch das, was sie preisgeben. Auf drei sorgfältig formulierten Seiten legt das Bundeskanzleramt dar, warum es die Frage der Bundestagsabgeordneten Anna Rathert (AfD) nicht beantworten kann, nicht beantworten will – und zwar in keiner denkbaren Form. Nicht öffentlich, nicht eingestuft, nicht einmal hinterlegt in der Geheimschutzstelle des Deutschen Bundestages.

Briefkopf der Antwort an die Bundestagsabgeordnete Anna Rathert: „Gegenstand der Frage sind solche Informationen, die in besonders hohem Maße das Staatswohl berühren und daher selbst in eingestufter Form nicht beantwortet werden können.“

Die Frage selbst ist von bestechender Schlichtheit: Trifft es zu, dass der damalige Kanzleramtschef Wolfgang Schmidt (SPD) Hinweise ausländischer Nachrichtendienste über die bevorstehende Sprengung der Nordstream-Pipelines erhalten hat – und dass Deutschland dennoch keinerlei Vorsorgemaßnahmen ergriff? Keine verstärkte Überwachung, keine Marinepatrouillen, nichts. Rathert verweist dabei auf eine umfangreiche Recherche des Cicero-Magazins vom April 2026, die detailliert nachzeichnet, wie der niederländische Militärgeheimdienst MIVD im Sommer 2022 die CIA über einen konkreten ukrainischen Angriffsplan informierte – und wie diese Warnung über den BND auch auf dem Schreibtisch des Kanzleramtsministers landete. Schmidt, so die Recherche, habe die Information als „Räuberpistole“ abgetan.

Drei Seiten elaboriertes Schweigen

Die Antwort trägt die Unterschrift von Thorsten Frei, zu diesem Zeitpunkt noch Chef des Bundeskanzleramtes und Beauftragter für die Nachrichtendienste. Nur wenige Tage später schlug Kanzler Merz gemeinsam mit CSU-Chef Söder ebenjenen Frei als Nachfolger des zurückgetretenen Jens Spahn an der Spitze der