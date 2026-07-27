Spanien verliert wegen EU-Sanktionen ihre effektivsten Brandbekämpfer: Eine ganze Flotte russischer Löschhubschrauber Ka‑32 darf nicht an den Notfalleinsätzen teilnehmen. Die spanische Regierung hat nicht den Mut, dieses Problem in Brüssel anzusprechen.

von Manfred Ulex

Die Sanktionen gegen Russland lassen Spanien ohne seine besten Hubschrauber zur Bekämpfung von Waldbränden zurück. Das berichtet die spanische Internetzeitung Larazon. Spanien verfüge insgesamt über zehn Löschhubschrauber Kamov Ka-32, die wegen der Blockadehaltung Brüssels nicht gewartet werden können. Im Bericht werden die russischen Maschinen als die effektivsten in ihrem Gebiet bezeichnet.

Bemerkbar macht sich das Fehlen der Hubschrauber vor dem Hintergrund der im Norden des Landes wütenden Waldbrände. Diese hätten zuvor Jahrzehnte die nationalen Wälder geschützt. “Der Betriebsstillstand ist nicht auf Haushaltskürzungen zurückzuführen, sondern auf die strengen Sanktionen, die die Europäische Union nach Beginn der russischen Invasion in der Ukraine verhängt hat”, präzisiert die Zeitung.

Bericht zufolge verhindert die von Brüssel verhängte strenge Handelsblockade die Einreise von Fachtechnikern aus Moskau, die die vorgeschriebene Wartung durchführen müssten. Hinzu kommt, dass die für die Flugsicherheit notwendigen Ersatzteile nicht geliefert werden können. Ohne diese logistische Unterstützung dürfen die Flugzeuge im europäischen Luftraum nicht legal operieren, was eine immense Lücke bei den Einsatzteams hinterlässt, die an vorderster Front gegen die Brände kämpfen.

Als einzigartig wird die Fähigkeit des Hubschraubers Ka-32 bezeichnet, innerhalb von Sekunden mehr als 5.000 Liter Wasser abzuwerfen. Wie die Forstfachleute selbst versichern, seien die millimetergenaue Präzision und die Durchschlagskraft dieser zweirotorigen Fluggeräte vor Ort entscheidend für die Bekämpfung der Flammen.

Für die spanische Regierung kommt das Problem nicht überraschend. Die Regierung selbst hat offiziell eingeräumt, dass ihre Reaktionsfähigkeit bei der Brandbekämpfung aufgrund des erzwungenen Ausfalls der insgesamt acht Hubschrauber erheblich eingeschränkt ist. Nach Informationen von The Objective hat die Regierung keine Schritte in Brüssel unternommen, um eine technische Ausnahmegenehmigung zu erwir