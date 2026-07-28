Für „Stärkung von Frauenrechten“: Vollverschleierte erhält Bürgerpreis

In Westminster Palace nimmt Khadija Patel den britischen Bürgerrechtspreis in Vollverschleierung entgegen. Gewürdigt wird sie für ihren Einsatz, „junge Frauen zu stärken“. Auf der Internetseite ihres Vereins wird mit Bildern verschleierter Mädchen geworben.

von Manfred Ulex

Die muslimische Gemeindeaktivistin Khadija Patel hat den British Citizen Award (Britischer Bürgerpreis) in Vollverschleierung entgegengenommen. Patel, die im britischen Bolton als Gründerin des dortigen Mädchen-Jugendvereins „KRIMMZ Girls Youth Club“ auftritt, wurde am vergangenen Donnerstag unter 25 Preisträgern für ihr Engagement, „junge Frauen zu stärken“, geehrt. Bei der offiziellen Verleihung im Westminster Palace trug die Aktivistin einen Niqab.

Khadija Patel präsentiert den Britischen Bürgerpreis. Foto: X

Laut offizieller Würdigung ist Patel „engagiert für die Stärkung junger Frauen durch Sport und körperliche Aktivität und hat den ‘KRIMMZ Girls Youth Club’ zu einem Leuchtturm der Hoffnung und Möglichkeiten gemacht“. Ziel ihrer Arbeit sei es, „eine sichere, inklusive Umgebung zu schaffen, in der Mädchen aus unterschiedlichen Hintergründen gedeihen, Selbstvertrauen aufbauen und Führungsqualitäten entwickeln können“.

Website wirbt mit verschleierten Mädchen

Durch Sport habe Patel „kulturelle Barrieren“ abgebaut, Gleichheit gefördert und den Zusammenhalt gestärkt. Die Programme des Jugendvereins fördern offiziell „Teamarbeit“, „Widerstandsfähigkeit“ und „gesunde Lebensweisen“; darüber hinaus setze sich Patel für Bildung, Wohlbefinden und Selbstentwicklung ein. Auf Bildern der offiziellen Website des Vereins tauchen vermehrt junge verschleierte Mädchen auf.

Fußballverband freut sich über Bürgerpreisträgerin

Hunderte junger Frauen seien inspiriert worden, an sich zu glauben, heißt es in der Würdigung. Der größte Effekt liege in der Schaffung eines sicheren Raums für Mädchen, die zuvor kulturelle und soziale Hürden beim Sport erlebt hätten – das habe Tausenden geholfen, Kompetenzen für das alltägliche Leben zu entwickeln. Nominiert wurde die Gemeindeaktivistin von einer mutmaßlichen Verwandten, Zohra Patel.