Einschüchterung, Arroganz, Versagen: Deutschlands Skandaljustiz

Mit politischer Rückendeckung jagen Staatsanwälte Bürger wegen harmloser Kritik – während Schwerkriminelle oft erstaunliche Milde erfahren. Und viele Richter machen dieses Spiel mit. Ein Teil der dritten Gewalt bedroht mittlerweile ernsthaft die Demokratie.

von Alexander Wendt

Mit der Staatsmacht war Lucas von Bothmer bis jetzt nicht in Konflikt geraten. Der Verleger gibt die Jagdzeitschrift „Der Überläufer“ heraus, auf Facebook hinterlässt er ab und zu bissige, aber ziemlich harmlose Kommentare über den einen oder anderen Politiker. Doch nun bekam der süddeutsche Unternehmer für eine Bemerkung in den sozialen Medien Post von der Polizei. Seither gilt er offiziell als Beschuldigter, der sich auf einen Prozess gefasst machen darf.

Von Bothmers Vergehen besteht darin, dass er sich in einem Facebook-Post milde spöttisch über einen Amtsträger im deutschen Nordosten ausließ. Und das ohne ein derbes Wort, völlig grundgesetzkonform. Aber das schützt „im besten Deutschland, das wir je hatten“ (Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier) keinen Bürger mehr vor wild gewordenen Strafverfolgern. Der Sachverhalt lautet folgendermaßen: Von Bothmer nannte den Landrat von Ludwigslust-Parchim Stefan Sternberg (SPD) einen „prunksüchtigen Landrat“ und meinte, dessen luxuriöse Dienstkarosse diene wohl als „Fluchtfahrzeug“ im Fall eines russischen Einmarschs.

Die Formulierung fasst lediglich die Fakten mit dezent ironischer Note zusammen: Sternberg lehnte vor einiger Zeit den Umstieg auf ein Elektrodienstfahrzeug ab und bestand darauf, seinen Wagen zu behalten: einen BMW 750, Leergewicht 2,5 Tonnen, 489 PS. Mit dieser Fahrzeugklasse bewegen sich normalerweise Bundesminister.

Für den Landkreis, der zu den armen Gegenden der Bundesrepublik zählt, wirkt der Schlitten in der Tat ein bisschen großkalibrig. Sternbergs Begründung für seine Verbrennerliebe lautete: „Der Spannungs- oder Verteidigungsfall ist für Deutschland das größte Krisenszenario.“ Dann gebe es bestimmt auch einen Blackout; als oberster Verwaltungschef des Kreises müsse er aber auch in einer derartigen Notlage mobil bleiben. Indizien für Prunksucht hatte Sozialdemokrat Sternberg schon 2023 geliefert, als er für eine kommunalpolitische Tagung in Hamburg zusammen mit einem Mitarbeiter im Boutiquehotel „Tortue“ abstieg und eine Rechnung von 2598,39 Euro auf Steuerzahlerkosten hinterließ, zuzüglich 255 Euro für Sushi aus dem Hotelrestaurant.

§ 188 StGB: Politikerbeleidigung

Der „Spiegel“ schrieb vor 20 Jahren über diese Sorte Politiker sehr viel pointierter, als von Bothmer es nun tat. Aber wir leben im Jahr 2026, und die Polizei in Rostock ermittelte gegen den Mann wegen Politikerbeleidigung nach Paragraf 188 StGB (den es 2006 noch nicht gab), wobei sie keinen Aufwand scheute und ihre Aktivitäten sogar bis nach Irland ausdehnte, dem Europa-Sitz des Facebook-Mutterkonzerns Meta. Zurzeit liegt die Justizakte über den aufsässigen Bürger bei der Staatsanwaltschaft Schwerin. Landrat Sternberg musste übrigens keine Anzeige erstatten. Die