Schuldkult-Jude Friedman und sein Gegen-Rechts-Tourette

Der Auftritt des jüdischen Demagogen Michel Friedman zum 150. Jubiläum der Bayreuther Festspiele war schon im Vorfeld diskutiert worden. Jeder wusste, worauf er es anlegt, nämlich auf eine parteipolitische Tirade gegen die AfD und auf penetrante Schuldkult-Phrasen. Und: Es ist exakt so gekommen. Geliefert wie bestellt sozusagen!

von Olli Garch

Michel Friedman und die ewige Anti-AfD-Obsession: Das ist inzwischen ein nervtötender Dauerbrenner. Jede Bühne – ob hessischer Landtag, drittklassige Talkshow oder Hambacher Schloss – wird bei ihm zur Kampfarena gegen das virtuellen rechtsextreme Phantom. Der Anwalt, Publizist und jüdische Funktionär, der nach seinem Ukro-Prostituierten-Koks-Skandal von 2003 besser beraten gewesen wäre, sich völlig von der Bildfläche zu verabschieden (da er spätestens seitdem jede moralische und charakterliche Integrität eingebüßt hat!), spielt sich jedoch mit zunehmendem Alter profilneurotisch wie eh und je auf als politischer Oberlehrer und Mahner vor “rechten Gefahren“. Sein an Nazi-Tourette grenzendes zwanghaftes Bedürfnis, die demokratisch gewählte und zweifelsfrei auf dem Boden des Grundgesetzes stehende AfD krampfhaft in die Nähe von Nationalsozialismus und Rechtsextremismus zu framen, macht ausgerechnet ihn inzwischen zu einem der schlimmsten Verharmloser der Greuel des Dritten Reichs.

Zum Behufe dieses Haltungshingekotzes lässt Friedman wahrlich keine Gelegenheit aus, seine fixierte Anti-AfD-Stimmungsmache zu betreiben. Kaum eine Gedenkfeier, kaum ein kultureller Anlass, bei dem der Publizist nicht prompt den Bogen zur angeblich allgegenwärtigen Gefahr von rechts und speziell zur AfD schlägt. Jetzt hat Friedman auch die Bayreuther Festspiele dafür entdeckt – und man fragt sich, was in der Festivalleitung vorgegangen sein muss, diese Gestalt als Festredner einzuladen.

Zynische Ausblendung

Friedman nutzte seine anlässlich des 150-jährigen Jubiläums der Richard-Wagner-Festspiele gehaltene Predigt im Rahmen der Gedenkveranstaltung „Verstummte Stimmen“ vordergründig zum Gedenken an verfolgte jüdische Künstler; doch statt sich dabei auf Wagner, dessen Antisemitismus und die NS-Verstrickungen des Grünen Hügels zu beschränken, forderte er penetrant wieder mal den verstärkten „Kampf