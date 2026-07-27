Fall Abdul Ballout: Wir müssen über die deutsche Justiz reden

Für ein Verbrechen, auf das eine Höchststrafe von zehn Jahren steht, erhielt der CSD-Attentäter Bewährung. Er kam sofort auf freien Fuß – zwei Monate vor dem Terroranschlag. Es ist ein Muster deutscher Justiz. Eine Analyse.

von Frank Hauke

Sie gehören zur absoluten Ausnahme: Richter, die den möglichen Strafrahmen ausschöpfen oder sich wenigstens nicht an dessen unteren Rand bewegen. Die Regel ist dagegen, dass selbst für schwere Verbrechen, wie Gruppenvergewaltigungen Bewährungsstrafen ausgesprochen werden.

Und wenn es die Möglichkeit gibt, zwischen Erwachsenen- und Jugendstrafrecht zu entscheiden, wählen die Gerichte fast immer das milde Jugendstrafrecht – auch bei Verbrechern, die längst volljährig sind.

Im Fall von Abdul Ballout hat sich das nicht zum ersten Mal als fatal herausgestellt. Zweieinhalb Monate vor dem Terroranschlag auf den CSD, am 12. Mai, verurteilte ihn das Amtsgericht Berlin-Tiergarten wegen der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat sowie der Zuwiderhandlung gegen ein vollziehbares Verbot nach dem Vereinsgesetz in zwei Fällen zu einer Jugendstrafe von einem Jahr und zehn Monaten. Der spätere Terrorist kam nach dem Urteil sofort aus der Untersuchungshaft frei.

Bewährungs- statt Höchststrafe

Dazu muss man wissen: Allein auf die Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat steht eine Höchststrafe von zehn Jahren. Nach dem milderen Jugendstrafrecht sind es fünf Jahre. Abdul Ballout war 20 Jahre alt, als er das Verbrechen beging. Der Libanese mit deutscher Staatsangehörigkeit plante die Gewalttat nicht etwa am Schreibtisch, sondern wurde sehr konkret aktiv.

Im vergangenen Jahr versuchte er mehrmals, mit dem Islamischen Staat Terrorakte zu verüben. Laut Berliner Generalstaatsanwaltschaft reiste Ballout dafür in die Türkei. Zunächst probierte er, von dort ins afrikanische Mauretanien weiterzufliegen. Als das misslang, begab er sich wenig später in den Libanon, „um von dort aus nach Syrien zu gelangen und sich dem bewaffneten Kampf des IS anzuschließen“.

Nach Gesprächen mit IS-Mittelsmännern wurde er gefasst, drei Monate ins Gefängnis gesteckt und nach Berlin zurückgeführt, wo er im November direkt vom Hauptstadtflughafen BER in Untersuchungshaft kam.

Gericht schickt Gefährder zu Sozialarbeitern

Er hätte in der deutschen Hauptstadt dann durchaus nach Erwachsenenstrafrecht verurteilt werden können. Das ist ab dem 18. Lebensjahr möglich. Stattdessen erhielt Ballout die Bewährungsstrafe. Eine ähnlich angenehme Erfahrung mit der Justiz hatte er schon 2022 gemacht. Dasselbe Gericht erteilte ihm wegen Körperverletzung sowie räuberischer Erpressung lediglich eine jugendrichterliche Weisung.

Neben der Bewährungsstrafe wurde ihm vor zweieinhalb Monaten auferlegt, Gesprächstermine bei einer Beratungsstelle für „Deradikalisierung und Extremismusprävention“ wahrzunehmen. Die Justiz lagerte das Problem eines islamischen Gefährders an Sozialarbeiter aus.

Dort fühlte man sich mit dem 21jährigen schnell überfordert und stellte nach zwei Gesprächen fest, dass sich der Mann nicht „deradikalisieren“ lasse. Denn er zeigte keine Bereitschaft, über seine Ideologie zu sprechen. Ein drittes Gespräch am heutigen Montag hätte die Therapie beendet. Dazu kam es nicht mehr, weil Polizisten den Terroristen am Sonntag in einer Berliner