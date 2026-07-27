China als die weltführende Wissenschaftsmacht anzuerkennen, fällt dem Westen schwer, weil sonst die arrogante Überzeugung von der eigenen Größe beschädigt würde. Für herausragende russische Wissenschaftler wie z.B. Professor Artem Oganow ist China längst die Nummer eins in Wissenschaft und Forschung.

von Rainer Rupp

China ist seit mindestens 2020 klarer Weltführer bei der internationalen Anmeldung wissenschaftlicher Patente. Das Land meldete in den frühen 2020er-Jahren bereits deutlich über 1,5 Millionen Patente pro Jahr an – mit starkem Anstieg auf fast 1,8 Millionen im Jahr 2024. Die nächsten vier Länder, USA, Japan, Südkorea und Deutschland, liegen weit abgeschlagen hinter China und kommen zusammengezählt auf nur drei Viertel der chinesischen Patente. Dabei handelt es sich um reine Erfindungspatente, d.h. wissenschaftliche oder technische Patente, nicht Patente auf Gebrauchsmuster oder Designs!

Für den auf seinem Gebiet weltbekannten russischen Chemiker und Materialwissenschaftler Prof. Artem Oganow ist die internationale Zusammenarbeit auf allen Wissenschaftsbereichen, vor allem mit China, nicht nur ein Motor des Fortschritts, sondern auch eine Brücke zwischen Völkern und Kulturen. Dem zum Trotz haben die im neoliberalen Nullsummenspiel verhafteten EU-Eliten in Brüssel in ihrem jüngsten Strategie-Dokument ihren Mitgliedsländern die Distanz zu China verordnet und diese damit auf den selbstmörderischen Weg in den Untergang geschickt.

Prof. Oganow ist vergangene Woche – zusammen mit acht weiteren internationalen Wissenschaftlern – während einer Zeremonie in Beijing von Präsident Xi Jinping persönlich mit Chinas höchster internationaler Wissenschaftsauszeichnung geehrt worden. Die diesjährigen Preisträger der chinesischen Auszeichnung kamen aus Russland, den USA, Belgien, Portugal, Australien, Deutschland, den Niederlanden und Frankreich – darunter war auch der Nobelpreisträger Jean-Marie Lehn.

Laut der in Hong Kong erscheinenden South China Morning Post hatte der weitsichtige Prof. Oganow bereits im Jahr 2008 nach einem Besuch in China seinen Kollegen in Europa mitgeteilt, das Land sei auf dem Weg zur Nummer eins in Industrie und Wissenschaft. Damals sei seine Einschätzung auf große Skepsis gestoßen. Achtzehn Jahre später, am letzten Montag, bestätigte Oganow jedoch der Zeitung, dass “China längst zur Nummer eins geworden ist: in der Industrie, in der Wirtschaft und tatsächlich auch in der Wissenschaft”.

Professor Oganows beeindruckender Lebenslauf zeigt, dass er weiß, wovon er spricht. Denn mit seinen umfangreichen wissenschaftlichen Erfahrungen in Ost und West und in China ist er wahrscheinlich besser platziert als jeder andere, um den internationalen Wissenschaftsstand zu vergleichen.

Geboren 1975, schloss Oganow 1997 sein Studium an der Moskauer Staatsuniversität ab und promovierte 2002 am University College London. Danach war er Senior Scientist und Gruppenleiter an der ETH Zürich, wo er 2007 habilitiert wurde. Von 2008 bis 2017 lehrte er als Professor an der Stony Brook University in New York. Seit 2015 ist er Professor am Skolkovo Institut für Wissenschaft und Technologie in Moskau und fungiert zudem als Chef-Wissenschaftsbeauftragter der russischen SberUniversität.

Unter anderem ist Oganow weltbekannt